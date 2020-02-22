إيطاليا تعلن أول وفاة شخص بفيروس كورونا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن مريضًا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس، موضحة أن المتوفى عمره 78 عامًا.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية، وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع

بادوا.

من جانب آخر، كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة

فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونجتشينج.

وأضافت اللجنة، أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.