الجيش الليبي يفضح دور تركيا في دعم الإرهاب

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن اعتراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا يؤكد على دور أنقرة في

دعم الإرهاب وإطالة عمر الأزمة في ليبيا.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الوفاق مرتهنة لقطر

وتركيا والميليشيات.

وأشار إلى أن حكومة السراج لا تملك من أمرها شيئا وأن دورها وسيط تؤتمر بأمر تركيا وقطر.

وأوضح أن الجيش لن يوقع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية.