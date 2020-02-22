ترامب يندد بـ"خدعة روسيا".. وتحذيرات المخابرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يندد بـخدعة روسيا.. وتحذيرات المخابرات

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

استخف الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بتحذيرات المخابرات الأمريكية، التي تفيد بأن روسيا تتدخل في انتخابات هذا العام ووصفها بأنها "خدعة" أطلقها خصومه الديمقراطيون.



وكتب ترامب على تويتر "هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديمقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئا من الديمقراطيين الذين ما زالوا غير قادرين بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا". "الخدعة رقم 7!"

وأعرب المشرعون الديمقراطيون عن قلقهم مجددا بعد استماعهم في جلسة مغلقة إلى جوزف ماجواير، مدير الاستخبارات الوطنية السابق، الذي حذر من أن روسيا تتدخل مجددا أملا في تعزيز فرص ترامب في الانتخابات.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وبخ ماجواير، الذي أقاله هذا الأسبوع بسبب إحاطته وعين بدلا منه أحد المقربين إليه.

وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكد أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون.

من جانبها، أدرجت موسكو اتهامات مسؤولين في المخابرات الأمريكية بأنها تتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بهدف المساهمة في إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، في خانة "البارانويا".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "هذا لا صلة له بأي شكل بالحقيقة"، وندد بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا ستزداد للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات" في الولايات المتحدة.