شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تطوير مستشفى روزاليوسف والوحدة الصحية بصفط اللبن، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن المنظومة الصحية من المفترض أنها تحظى باهتمام كبير من قبل كافة مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وبالفعل هناك نتائج ملموسة في هذا الصدد على أرض الواقع.

وانتقد عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، حال مستشفى بولاق، وحالة التردى التى وصلت إليها، وتدنى المنظومة بها، وأنها أصبحت تكاد تكون لا تقدم خدمة ورعاية صحية على الشكل المطلوب منها، على الرغم من إدراج موازنة لتطويرها، والنهوض بمستوى الخدمات بها، حتى لا يكون المواطن فريسة للقطاع الخاص الذى يبالغ في تقديم الخدمات، والتي يعجز عنها البعض في بعض الأوقات.

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وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة وضع حلول لحل مشكلة الحضانات والرعاية الطبية بمنطقة بولاق الدكرور بوجه خاص، وعلى مستوى الجمهورية فى الأماكن التى تعانى من العجز بشكل عام، مؤكدا أن العمل لابد أن يسير وفقا لجدول زمنى ورؤية وخطة واضحة حتى لا تكون هناك عشوائية فى اتخاذ القرارات، ومعالجة القضايا بشكل علمى، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى التعامل مع المشاكل.

ووفقا لنص المادة مادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها ".