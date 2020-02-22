مدرب صان داونز: “نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب”

كشف بيتسو موسيماني، مدرب “ماميلودي صان داونز” الجنوب إفريقي، أنه علم من مقربيه أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيجرى بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقال موسيماني في تصريح للموقع “sowetan” الجنوب إفريقي، إن أحد مقربيه أخبره بإقامة نهائي دوري الأبطال بمدينة الدار البيضاء، لكنه سيكون سعيدا جدا في حال استضافة بلاده لهذا الحدث القاري، والذي سيلعب لأول مرة بنظام المباراة الوحيدة.

وأضاف مدرب الفريق الجنوب الإفريقي أنه كان واضحا تقدم المغرب لاستضافة هذه المباراة إلى جانب مصر، وينتظر القرار الأخير للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من أجل التعرف على مسرح النهائي.

يشار إلى أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 29 ماي المقبل، فيما سيجرى نهائي كأس الكونفيدرالية يوم 24 ماي، في أول نسخة من البطولتين تقام خلالهما مباراة النهائي من مباراة واحدة عوض مبارتي ذهاب وإياب.