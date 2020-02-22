وزير إندونيسي يطالب بإصدار فتوى تدعو الأثرياء للزواج من الأسر الفقيرة

دعا وزير إندونيسي إلى إصدار فتوى تدعو من الأثرياء أن يتزوجوا من الفقراء، للحد من عدم المساواة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ونقلت بوابة تيمبو دوت كو، الإخبارية عن وزير التنمية البشرية، مهاجر أفندي، أن “ما يحدث هو أن الفقراء يتزوجون من الفقراء ومن ثم يشكّلون مزيدا من الأسر الفقيرة”.

وأضاف أنه “ينبغي على وزير الشؤون الدينية أن يصدر فتوى تطالب الأغنياء بالزواج من الفقراء وأن يتزوج الفقراء من الأغنياء”.

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