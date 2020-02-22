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إيران في قائمة عالمية سوداء لتمويل الإرهاب

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أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة الأموال القذرة إيران أمس الجمعة، على قائمتها السوداء، بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران قائلة: إن «الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك».

في الوقت نفسه، قالت الوكالة إن باكستان لديها مهلة حتى يونيو لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا، وإلا ستواجه إجراءات ضدها.

وقالت المجموعة عقب اجتماع في باريس: إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية بالنظر بشكل خاص وصارم في العلاقات والمعاملات التجارية مع العملاء الباكستانيين.

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