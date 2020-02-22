شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو كربلاء يطالبون بتغيير طبقة العراق السياسية والان نبدء بالتفاصيل

طالب المتظاهرون في مدينة كربلاء أمس الجمعة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وإطلاق سراح المعتقلين، فيما شهدت العاصمة بغداد توافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط المدينة.

» مسيرات كربلاء

وشهدت شوارع مدينة كربلاء بعد صلاة الجمعة مسيرة كبيرة شارك فيها جميع النقابات المهنية والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى العوائل الكربلائية وصولا إلى ساحة الاعتصام، حيث طالب المعتصمون في بيان السياسيين بتلبية المطالب ورفضهم لطريقة تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي، ومؤكدين على التغيير الكامل للطبقة السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.

ولم يتطرق معتمد المرجعية الشيعية في العراق أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها في كربلاء أمس إلى الأحداث السياسية والمظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن جنوب ووسط العراق منذ مطلع شهر كتوبر الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والسياسية.

» تظاهرات واشتباكات

وشهد نفق التحرير مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين المساندين للمعتصمين وسط العاصمة العراقية.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشغب في ساحة الخلاني، التي شهدت خلال الأيام الماضية صدامات متكررة.

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واستخدمت قوات حفظ النظام القنابل المسيلة للدموع و«بنادق الصيد»، ما أدى إلى إصابة 3 بحسب ما أفادت المصادر.

وشهدت مدينة الحلة في محافظة بابل مسيرات طلابية لجامعات المحافظة أمس، دعماً لمطالب المتظاهرين، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب.

» حكومة علاوي

من جانب آخر، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العميري، الجمعة، تمرير تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وقال العميري في تصريح صحفي: «ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناء على الطلب المقدم إلى رئيس مجلس النواب من قبل 50 نائبا، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي».

وأضاف: أن «الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يستجد جديد».

وأشار العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور تشكيل الحكومة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حل».