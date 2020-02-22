شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: هجمات الحوثيين تثبت عدم جديتهم بالحل والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس الجمعة، دليلا على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.

وقال في تصريحات نقلها موقع قناة «العربية»: إن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن بالمنطقة.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية أمس، انطلاقا من العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب (واس).

من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجمعة، استهداف المملكة بصواريخ باليستية من قبل الميليشيا المدعومة من إيران.

» تدخلات إيران

وشدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس من برلين: إنه من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن.

وقال وزير الخارجية: إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

» بيان التحالف

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وصرح المتحدث الرسمي للتحالف بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدن سعودية.

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد، مؤكدا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

» الشرعية تدين

من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، استهداف المملكة بصواريخ باليستية من قبل ميليشيا الحوثي.

وكتب الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها الميليشيا الحوثية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة السعودية الشقيقة».

وأشار الإرياني إلى أن الاستهداف الصاروخي كان يهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من كافة الجنسيات، بينهم 2 مليون مغترب يمني، «في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

» أداة إيرانية

‏وأفاد وزير الإعلام اليمني بأن «جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري منذ مقتل سليماني، وتقويض كل جهود التهدئة».

وقال وزير الإعلام اليمني: «ميليشيا الحوثي تصر على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها، وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين».