شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان": الحكومة تفاعلت مع اعتراضاتنا بشأن عدم حضور الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الحكومة تفاعلت مع اعتراضات اللجنة بتقديم مذكرتين للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضى، ضد 4 جهات، وهم وزارة الصناعة والبنك المركزى وصندوق تحيا مصر والقائمين على مشروع 306، لعدم حضورهم اجتماعات هامة.

وأضاف "مرعى"، أن تلك الجهات قدمت اعتذارات فورية، وحضروا اجتماعات اللجنة، بما يثبت الاستجابة السريعة من الحكومة، لاعتراضات البرلمان، ودليل قوى على حجم التعاون الكبير بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، من أجل مصلحة المواطنين، مشدداً،: "لن نسمح بالتهاون فى الاهتمام بالحضور من أجل مطالب المواطنين".

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وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد أجل اجتماع بحث المشكلات التى تواجه الشباب فى شأن تمويل مشروعاتهم، إلى جانب بحث تيسيرات جديدة لهم، لريادة المشروعات الصغيرة، بدلاً من تكدس القطاع الحكومى، لعدم حضور ممثلى الحكومة، حيث أكد "مرعى"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحداً للمناقشات.

وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين فى قائمة الحضور، ومعندهمش أى سلطة لاتخاذ أى قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار". من جانبه، عقب النائب سيد أبو بردعة بقوله: "الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاى ويمشوا، ومفيش في أيديهم قرارات"، حسب تصريحاتهم السابقة.