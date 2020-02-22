عباءة برتقالي وطقوس خاصة.. 50 بولنديًا يؤدون شعائر دينية بجبل موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 1300 سائح من مختلف جنسيات العالم، مؤكدًا أن السائحين زاروا جميع المناطق السياحية بالمدينة، واستمتعوا بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها سانت كاترين.

وأضاف رئيس المدينة، أن المدينة شهدت لأول مرة احتفالًا ذو طابع ديني خاص، حيث أدى وفد من السائحين الكاثوليك من دولة بولندا يضم 50 سائحًا، شعائر وطقوس دينية خاصة، خلال رحلة صعود جبل موسى.

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وأوضح " العناني"، أن هذا الوفد جاء من بلاده ذات الطابع السياحي العالمي إلى مدينة سانت كاترين، بغرض العبادة وإقامة الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم، ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد للمدينة لمدة أسبوع كامل، لأداء جميع الطقوس.

وأعرب رئيس المدينة، عن سعادته، قائلًا: "بداية مبشرة لوضع مدينة سانت كاترين على قائمة السياحة العالمية، خاصة في مجال السياحة الدينية".

وأكد رئيس المدينة، أن الوفد أبدى إعجابه بالمدينة، وأكد على أن ذات طابع ديني خاص ليس له مثيل في العالم، وأنهم سيحرصون على زيارتها باستمرار لأداء الطقوس والشعائر الدينية.