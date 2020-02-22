وزير الصحة الكويتي: إجراءات وقائية مشددة لتحصين البلاد من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص بلاده للحفاظ على الأمن الصحي وتحصينها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح القول إن بلاده ممثلة بوزارة الصحة تتولى التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية، بخصوص انتشار الفيروس وكذلك التواصل خليجيا لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون في الوقت نفسه مع جميع الجهات المعنية بمقاومة انتشار الأمراض والأوبئة بغية أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي تمنع وصول الفيروس الى البلاد.

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وأكد وزير الصحة الكويتي مجددا عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى البلاد ومن أهمها التوجيه بعدم السفر إلى المناطق التي ينتشر بها المرض إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المعتمدة عالميا مع القادمين من تلك المناطق بما يعود بالمصلحة على الجميع.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة ومسؤوليها دون الالتفات إلى الجهات غير الرسمية لتتبع الأخبار.