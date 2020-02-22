صحة أسوان تعلن خروج 54 مصابًا باشتباه تسمم من الحميات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن 54 شخصًا من المصابين باشتباه تسمم غذائي، والمحتجزين بمستشفى الحميات، خرجوا بعد تلقى العلاج وتماثلهم للشفاء، ومتبقي 11 حالة تحت الملاحظة.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أن فريق من قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، توجه إلى المكان الذي تناولوا فيه الوجبات، ومكان إعدادها وجرى سحب عينات من الطعام ومياه الشرب بالمنطقة، كما جرى سحب عينات من براز المرضى وإرسالها للمعامل.

وكانت مستشفى حميات أسوان، استقبلت اليوم الجمعة، 65 حالة اشتباه تسمم غذائي، تظهر عليهم أعراض قيئ وإسهال، بعد تناولهم وجبة فاسدة جرى توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة زرزارة بالصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.