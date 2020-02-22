وزير الخارجية الأمريكي ينقل رسالة من ترامب إلى سلطان عمان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق على "الشراكة القوية" بين واشنطن ومسقط، ونقل للسلطان دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بومبيو قدم التعازي للسلطان هيثم بوفاة السلطات قابوس بن سعيد، واصفا السلطان الراحل بـ "صديق وشريك كبير"

للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "الوزير أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها القوية مع عمان وأنه يتطلع إلى العمل مع السلطان هيثم".

ونقل بومبيو إلى السلطان هيثم دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، حيث قبل السلطان الدعوة.

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وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو بحث

مع السلطان هيثم التصعيد الأخير في اليمن، مضيفة أنهما "اتفقا على أن حلا سياسيا هو الأمر الوحيد الذي سينهي النزاع ويضمن السلام والازدهار والأمن في اليمن".

وبحث الجانبان كذلك "أهمية التعاون الأمني في المنطقة مع مجلس تعاون خليجي موحد من أجل تفعيل الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان قادما من السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزار القوات الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان الجوية.