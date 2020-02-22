بريطانيا تُعيد العمل بجواز سفر عام 1921

كشف رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس جونسون، عن الباسبور البريطاني الجديد ،عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وظهر بوريس جونسون ،في صورة بوسائل الإعلام البيرطانية وهو يحمل الباسبور الجديد ،باللون الأزرق ،بعد أن كان اللون الرسمي للباسبور هو الأحمر .

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وتم حذف أسم أوروبا من على الباسبور ،وتم وضع اسم بريطانيا عليه ،لتكتمل الإجراءات البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وغادرت المملكة المتحدة، رسميًا، الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، الموافق 31 يناير الماضي ،لتبدأ، على الفور، فترة انتقالية، مدتها 11 شهرًا من التخلي عن الارتباطات بالاتحاد الأوروبي.

تمتد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام

2020، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن، بمعنى أن يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها. ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.

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كان وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم "الأيقوني" لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921.