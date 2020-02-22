كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يغلق الحدود مع إيران بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محافظة ميسان جنوب شرق العراق إغلاق حدودها مع إيران، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس التاجي إلى البلاد، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في المحافظة، أن وزارة الصحة قررت منع دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر.

وجاء قرار محافظة ميسان، الذي يقع شمال مدينة البصرة الساحلية على الحدود مع مقاطعة خوزستان الإيرانية، بعد أنباء عن وفاة اثنين من الإيرانيين نتيجة للفيروس وإصابة ثلاثة آخرين بالمرض في البلاد.

ونتيجة لذلك، تم تأكيد إغلاق معبر الشيب الحدودي أمام جميع المسافرين والتجارة.

وفي مدينة النجف الشيعية المقدسة، حذر المسؤولون المواطنين العراقيين من السفر إلى مدينة قم الإيرانية، وهي وجهة شيعية أخرى للحج.

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كما اجتاح فيروس كورونا، الذي أطلق عليه رسميًا اسم COVID-19، العديد من البلدان في العالم وأثار مخاوف متزايدة من تأثيره منذ اكتشافه لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية، هناك 126،000 شخص في البلاد يخضعون حاليًا للرعاية الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وهناك 11644 حالة تأكد إصابتها بالعدوى، وارتفع عدد القتلى هناك إلى 2120.

وعلى الرغم من أن فيروس الجهاز التنفسي لم يكن له وجود بارز في منطقة الشرق الأوسط ككل، إلا أن دول المنطقة قد نفذت سلسلة من التدابير الوقائية من أجل تجنب جذور العدوى.