الرجاء يقفز إلى المركز الرابع بفوزه على رجاء بني ملال

قفز فريق الرجاء البيضاوي إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة الاحترافية، بفوزه خارج الديار على رجاء بني ملال، بنتيجة هدفين لهدف واحد، في مؤجل الجولة 15 من الدوري المغربي.

وحرمت تقنية الفيديو “فار” من افتتاح الفريق الأخضر للتسجيل، بعدما ألغى حكم المباراة ضربة جزاء كان قد أعلن عنها، قبل أن يفتتح سفيان رحيمي في الدقيقة 64 من ضربة ثابتة، ثم سجل زكرياء الوردي الهدف الثاني في الدقيقة 72 من علامة الجزاء.

وسجل ياسين الصالحي الهدف الوحيد لرجاء بني ملال في الدقيقة 84، وتنتهي المباراة بانتصار الفريق البيضاوي بهدفين لهدف واحد.

وبهذه النتيجة، ارتقى فريق الرجاء الرياضي للمركز الرابع رفقة فريق الجيش الملكي برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد رجاء بني ملال في أسفل الترتيب برصيد ثلاث نقاط من 16 مباراة.