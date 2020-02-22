دوصابر يعيد نجمي الفريق في مباراة يوسفية برشيد

عاد كل من عبد اللطيف نوصير ومحمد الناهيري، إلى قائمة فريق الوداد الرياضي في مباراة الجولة 17 من البطولة الاحترافية، أمام فريق يوسفية برشيد.

وأعلن فريق الوداد عبر صفحته الرسمية، عن القائمة النهائية لمواجهة يوسفية برشيد، حيث شهدت عودة نوصير من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لأشهر، فيما عفى الفرنسي سيباستيان دوصابر عن الناهيري بعدما كان موقوفا لأسباب انضباطية منذ الديربي البيضاوي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويبحث الفريق “الأحمر” عن انتصار جديد في البطولة، إذ غاب عنه في المبارتين الأخيرتين، بتعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام الفتح الرباطي، وخسارته أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف الأسبوع الماضي.

وتجرى مباراة يوسفية برشيد والوداد الرياضي يوم غد، انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا، على أرضية الملعب البلدي في مدينة برشيد.