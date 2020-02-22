غدا يُرفع الحجر الصحي عن طلبة المغرب القادمين من “ووهان” الصينية

قال مصدر من وزارة الصحة، إن الحجر الصحي على الطلبة المغاربة القادمين من مدينة “ووهان” الصينية، والمتواجدين بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس، سيرفع غدا السبت، على الساعة الثامنة والنصف صباحا.

يأتي ذلك بعدما ظل الطلبة المغاربة في الحجر الصحي لمدة 20 يوما، بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس، بينما وضع آخرون في الحجر الصحي أيضا بالمستشفى العسكري بمكناس.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه تعليماته للمصالح الحكومية، بتخصيص طائرة لإعادة الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا، حيث تمت يوم الأحد الماضي عملية إعادتهم.

وأكدت وزارة الصحة، مباشرة بعد وصول الطائرة، يوم 2 فبراير الماضي، أن جميع الطلبة العائدين والبالغ عددهم 167 شخصا، يتمتعون بحالة صحية جيدة.

وتم استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس، والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما، حيث تشرف على رعايتهم فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض.