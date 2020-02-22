العراق يخسر أمام لبنان في مستهل مشواره بتصفيات آسيا لكرة السلة

الربع الأول من المواجهة انتهى لصالح المنتخب اللبناني بنتيجة 19-15، ثم جاء الربع الثاني الذي شهد تفوقاً لبنانياً وأنتهى لصالح اصحاب الأرض بنتيجة 25-18.

وفي الربع الثالث من المواجهة، استطاع اسود الرافدين العودة في المباراة، حيث انتهى بنتيجة 24-18، ليعاقب أصحاب الأرض، اسود الرافدين في الربع الرابع ويحسموه لمصلحتهم بنتيجة 25-11، لتنتهي الموجهة بفارق 19 نقطة.



وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي الذي خسر اليوم امام البحرين بنتيجة (68-67) في الجولة الثانية من التصفيات على قاعة الشعب في بغداد في الـ24 من شهر شباط الجاري.