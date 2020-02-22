العراق يخسر أمام لبنان في مستهل مشواره بتصفيات آسيا لكرة السلة

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2020-02-21 | 21:27
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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة امام نظيره اللبناني (87-68) في المباراة التي أقيمت على صالة نهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2021.
الربع الأول من المواجهة انتهى لصالح المنتخب اللبناني بنتيجة 19-15، ثم جاء الربع الثاني الذي شهد تفوقاً لبنانياً وأنتهى لصالح اصحاب الأرض بنتيجة 25-18.
وفي الربع الثالث من المواجهة، استطاع اسود الرافدين العودة في المباراة، حيث انتهى بنتيجة 24-18، ليعاقب أصحاب الأرض، اسود الرافدين في الربع الرابع ويحسموه لمصلحتهم بنتيجة 25-11، لتنتهي الموجهة بفارق 19 نقطة.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي الذي خسر اليوم امام البحرين بنتيجة (68-67) في الجولة الثانية من التصفيات على قاعة الشعب في بغداد في الـ24 من شهر شباط الجاري.
وفي الربع الثالث من المواجهة، استطاع اسود الرافدين العودة في المباراة، حيث انتهى بنتيجة 24-18، ليعاقب أصحاب الأرض، اسود الرافدين في الربع الرابع ويحسموه لمصلحتهم بنتيجة 25-11، لتنتهي الموجهة بفارق 19 نقطة.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي الذي خسر اليوم امام البحرين بنتيجة (68-67) في الجولة الثانية من التصفيات على قاعة الشعب في بغداد في الـ24 من شهر شباط الجاري.
المحرر: محمد خليل
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