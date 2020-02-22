"الخال" يخلف "المهندس".. من هو أبوفدك المحمداوي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا الحشد الشعبي اتفقت على تعيين عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك المحمداوي) خلفا لـ"أبومهدي المهندس"، الذي قتل مع الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية مطلع يناير الماضي. "الحشد الشعبي" خنجر إيران المسموم في خاصرة العراق أمام وعيد مليشيا الحشد الشعبي.. المحتجون في العراق يتعهدون بالصمود المحمداوي، الملقب بـ"الخال"، كان مسؤول كتائب حزب الله وبعد خلافات معهم بخصوص ملف فدية الصيادين القطريين خرج من الكتائب وعاد إليهم أثناء التظاهرات بأمر مباشر من سليماني. الإرهابي الجديد في العراق مسؤول عن مجزرة السنك ومجزرة الخلاني ببغداد، وكتب اسمه أيضا على جدار السفارة الأميركية ببغداد بعد اقتحامها.

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