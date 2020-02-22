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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز.. المسماري: حكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن حكومة السراج غيرت مجرى الأحداث في ليبيا، واودت بالبلاد إلى منزلق خطير.
وجاء ذلك في نبأ عاجل أوردته “سكاي نيوز“ قبل قليل، وتابعه "الخليج 365".
وكان المسماري قد كشف عن تفاصيل استهداف سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس، حيث شن هجوما عنيفا على تركيا بسبب مواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، متوعدا إياهم بالقتال والطرد من ليبيا، ومطالبا أيضا المليشيات الإرهابية بالتراجع وإعلان الاستسلام، قائلا إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعمل على تصعيد الأزمة الليبية، موضحا أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفى، إن الرئيس التركى لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبي، ولافتا إلى أن قائد الجيش الليبي الوطني يجري محادثات مع المسؤولين الروس في موسكو، متابعا: سنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار.
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