أعلنتالإدارة العامة للطيران المدني الكويتيعن توقيف الرحلات الجوية من وإلى ​إيران​ بسبب المخاوف من ​فيروس كورونا​. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور، قد أعلن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي توقف الرحلات الجوية من وإلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.