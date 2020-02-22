أكد وزير ​الصحة​ الكويتي أنهيعتمد "إجراءات وقائية مشددة لتحصين البلاد منالكورونا"، مشيرا الى أنه "لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في الكويتوالوزارة في حالة انعقاد دائمة، ونتعامل بأعلى درجات الشفافية مع الوضع الصحي المصاحب لظهوركورونا في بعض الدول".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتي: لم تسجل أي حالة إصابة بالكورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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