الخارجية التركية ترفض قرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "وزارة الخارجية التركية، رفضت بشدة قرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية"، معتبرة أنه "نهجًا احتلاليًا يضرب بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أعلن أمس الخميس، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية"، فيما اعتبر الفلسطينيون أنه "يسعى في هذه الإجراءات لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات"، محذرين من أنه "سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف".

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