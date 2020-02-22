تبون: هناك طلب شعبي لتحرك الدبلوماسية لرأب الصدع بين الفرقاء والأشقاء

أكد ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، في حديث تلفزيوني، "وجود طلب شعبي لتحرك الدبلوماسية لرأب الصدع بين الفرقاء والأشقاء". إضغط للمزيد

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