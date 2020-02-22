بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل شراكتها القوية مع عمان

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الأميركية، أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، قدم التعازي للسلطان هيثم بوفاة السلطان قابوس بن سعيد"، واصفا السلطان الراحل بـ "صديق وشريك كبير" للولايات المتحدة"، ومؤكدا على أن "​الولايات المتحدة​ ستواصل شراكتها القوية مع عمان ونتطلع إلى العمل مع سلطان عمان هيثم بن طارق".

ولفتت الخارجية في بيان الى أن "بومبيو نقل إلى السلطان هيثم دعوة من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لزيارة الولايات المتحدة، حيث قبل السلطان الدعوة"، وبحث بومبيو مع السلطان هيثم التصعيد الأخير في اليمن، واتفقا على أن الحل السياسي هو الأمر الوحيد الذي سينهي النزاع ويضمن السلام والازدهار والأمن في اليمن"، ذاكرة أن الجانبان بحثا "أهمية التعاون الأمني في المنطقة مع مجلس تعاون خليجي موحد من أجل تفعيل الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان قادما من السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزار القوات الأميركية بقاعدة الأمير سلطان الجوية.