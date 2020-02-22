رويترز: ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف لبنان إلى CC/C توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "ستاندرد اند بورز خفضت ​تصنيف لبنان​ إلى CC/C توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية"، مشيرة الى أن "ستاندرد اند بورز عزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، واكدت ان الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات".

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