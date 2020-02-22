أكدت بلدية النبي شيث، في بيان "عدم وجود أي إصابة في البلدة ب​فيروس كورونا​ كما يشاع وأن الخبر عار عن ​الصحة​"، معلنة أنه حرصا على سلامة الجميع، يطلب من كل من تظهر عليه علامات الرشح والسعال وارتفاع في الحرارة إعلام ​البلدية​، والتوجه فورا إلى مستوصف النبي شيث الصحي لمعاينته مجاناً للتأكد من سلامته، وذالك من باب الاحتياط".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النبي شيت : لاتباع إجراءات وقائية حرصا على سلامة الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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