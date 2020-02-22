ابراهيم الترشيشي:لا دور لحزب الله في موضوع التهريب على الحدود

أكد رئيس تجمّع ​المزارعين​ والفلّاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​، في حديث تلفزيوني، أن "لا دور ل​حزب الله​ في موضوع التهريب على الحدود، وما من دولة لا تشهد هذا التهريب، والسوريون "أشطر منّا" في حماية بلادهم".

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