وزارة الصحة: الأخبار الدقيقة عن كورونا تُنشر حصرا في الوكالة الوطنية

اشارت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان لها الى انه "تتداول ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وأرقاما غير دقيقة عن ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​"، مؤكدة ان "المعلومات الرسمية في هذا الشأن هي التي تصدر عنها وتُنشر حصراً في ​الوكالة الوطنية للاعلام​، وبالتنسيق معها، وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه إشاعات". إضغط للمزيد

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