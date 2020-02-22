نقابة الأطباء البيطريين: لم تسجل إصابات عالميا للحيوانات الأليفة بفيروس كورونا

أكدت نقابة الأطباء البيطريين بعد اجتماع عقدته في مقرها بحضور النقيب إيهاب شعبان واللجنة العلمية في النقابة والخبراء البيطريين، "أنه لم تسجل عالميا أي إصابة للحيوانات الأليفة بفيروس كورونا المستجد. كما لم يسجل أي انتقال للفيروس من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان، وذلك بناء على تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطب البيطري العالمي".
وشددت النقابة على أن "لا داعي للهلع"، داعية "مربي الحيوانات الأليفة إلى التقيد بمواعيد اللقاحات المحددة، والى عدم الأخذ بأي معلومة خاصة بهذا الموضوع، إلا من الجهات العلمية المختصة".
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