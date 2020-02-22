فرعون: حل الأزمة لا يأت من العدم ونحن بحاجة لخطة إنقاذ مالي وسياسي

شدّد الوزير السابق ​ميشال فرعون​، على أنّ "الحل للأزمة لا يأتي من العدم". وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا بحاجة إلى خطّة إنقاذ مالي وسياسي، فحتّى ​الفساد​ لم يأتِ من مجهول، بل هناك نوع من الهدايا السياسيّة مقابل مواقف سياسيّة معيّنة".

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