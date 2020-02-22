عليا عباس: طلبنا من إدارة الجمارك منع تصدير الكمامات وكل المعدات التي تستخدم للوقاية

أكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس "اننا طلبنا من ادارة ​الجمارك​ منع تصدير الكمامات وكل المعدات التي يمكن استخدامها في الوقاية من فيروس كورونا، اذ يجب ان نحتفظ بالكميات الموجودة لدينا"، مشيرة الى ان "هناك تنسيق مع وزارتي المال والصحة لتأمين أعداد كافية من الكمامات".

وفي حديث تلفزيوني، أكدت عباس أن "وزارة الاقتصاد ستعمل على منع استغلال الناس في موضوع الكمامات".