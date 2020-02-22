سفيرة كندا عرضت وتجمع صناعي البقاع للتعاون مع المصارف الكندية

التقى رئيس تجمع صناعي البقاع نقولا ابو فيصل سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو في حضور أعضاء مجلس إدارة "غاردينيا غران دور الاقتصادية" في زحلة، وعدد من صناعي منطقة البقاع ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.
وعرض المجتمعون لسبل تطوير العلاقات التجارية بين كندا وصناعيي البقاع، وامكان التبادل التجاري بين المصانع اللبنانية والشركات الكندية، إضافة إلى إمكان التعاون مع المصارف الكندية لتمويل شراء مواد أولية للصناعة اللبنانية.
وجالت السفيرة لامورو في أرجاء المصانع حيث تلقت هدية تذكارية عبارة عن لوحة للارزة اللبنانية، كما وزارت كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي التي تتوسط المجموعة الاقتصادية.
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