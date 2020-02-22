سفيرة كندا عرضت وتجمع صناعي البقاع للتعاون مع المصارف الكندية

التقى رئيس تجمع صناعي ​البقاع​ نقولا ابو فيصل سفيرة كندا في ​لبنان​ إيمانويل لامورو في حضور أعضاء مجلس إدارة "غاردينيا غران دور الاقتصادية" في زحلة، وعدد من صناعي ​منطقة البقاع​ ورئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​.

وعرض المجتمعون لسبل تطوير العلاقات التجارية بين كندا وصناعيي البقاع، وامكان التبادل التجاري بين ​المصانع​ اللبنانية والشركات الكندية، إضافة إلى إمكان التعاون مع ​المصارف​ الكندية لتمويل شراء مواد أولية للصناعة اللبنانية.

وجالت السفيرة لامورو في أرجاء المصانع حيث تلقت هدية تذكارية عبارة عن لوحة للارزة اللبنانية، كما وزارت ​كنيسة القديس نيقولاوس​ العجائبي التي تتوسط المجموعة الاقتصادية.