انقاذ 3 شبان احتجزوا في وادي بلدة فيع

أُحتجز ثلاثة شبان في احد وديان ​بلدة فيع​، وقد عملت فرق البحث والانقاذ في جهاز الطوارئ والاغاثة على إنقاذهم وهم بحالة جيدة . إضغط للمزيد

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