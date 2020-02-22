صفي الدين: نتمنى التوفيق لكل من يعمل على إنقاذ لبنان

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ خلال احتفال تكريمي أن "مشكلة ​لبنان​ في الأساس هي مشكلة ثقافية، قبل أن تكون سياسية واقتصادية ونقدية، فحين تكون الثقافة خاطئة وضحلة إلى هذا الحد تنتج هذه ​الأزمة​"، معتبرا أن "ما أوصل اللبنانيين إلى هنا هو هذه الثقافة الضحلة التي تقنع الناس بأنه يمكنهم الوصول إلى أفضل عيش إذا كانوا سماسرة أو متملقين أو تابعين لأي جهة أو زعيم من دون تفكير".

وتابع: "هناك ذل في لبنان، ف​اللبنانيون​ اليوم يعيشون الذل والهوان، ليس فقط على أبواب البنوك، بل يعيشونه بعدم الحصول على أدنى مقومات ​الحياة​".

وتمنى صفي الدين "التوفيق لكل من يعمل على إنقاذ لبنان من ​الحكومة​ والرؤساء واللجان المختصة والاستشاريين"، معتبرا انه "رغم أهمية كل هذه الجهود، إلا أن الحل يكمن بثقافة الاعتماد على النفس".