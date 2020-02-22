النشرة: جريحان في حادث سير على اوتوستراد الشماع في صيدا

أفاد مراسل النشرة في صيدا، عن "وقوع ​حادث سير​ على اوتوستراد الشماع في صيدا بين ​سيارة​ من نوع هيونداي i10 وسيارة من نوع Opel ما ادى الى سقوط جريحين، وحضر على الفور عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الجمعية الطبية الاسلامية​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ حيث تم إسعاف الجرحين ونقلهما الى مركز لبيب الطبي للمعالجة، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث". إضغط للمزيد

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