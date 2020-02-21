بالصور.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الثقافة بمناسبة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ساحة معبد أبو سمبل.
شارك في الاحتفالية أكثر من 400 فنان من 13 دولة قدموا أوبريت بعنوان الفن يجمعنا، من إخراج هشام عطوة، وذلك في ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.
وقالت وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة تلعب دورًا هامًا ومؤثرًا في الترويج للحضارة المصرية، وأشارت إلى أن الإبداع بمختلف أشكاله يعد وسيلة للتلاقي والتفاعل والحوار بين مختلف الثقافات بما يحمله من رسائل تستند إلى القيم النبيلة والمثل العليا.
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