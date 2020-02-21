حكومة السودان ومسار الشرق يوقعان اتفاقا للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
وقع وفدا الحكومة السودانية، و مسار الشرق، اتفاقا للسلام اليوم الجمعة في جوبا.
وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان مقتضب، إن اتفاق السلام وقع في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة في مفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء الوفد المفاوض وقيادات "مسار الشرق" و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة).
وأوضح أنه وقع الاتفاق عن الحكومة عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، وعن مسار الشرق رئيس الوفد أسامة سعيد، والقيادي في "الجبهة الشعبية المتحدة" خالد إدريس.
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