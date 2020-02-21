حريق في دبي والسلطات تخمد النيران

تمكنت السلطات في إمارة دبي الخليجية، اليوم الخميس 20 فيفري 2020، من السيطرة على حريق نشب في أحد الأبراج.
وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق، الذي اندلع في الواجهة الخارجية لبرج "دجى"، المطل على شارع الشيخ زايد في دبي.
وأخلت الفرق المختصة البرج من جميع ساكنيه، كإجراء وقائي، ولم ترد تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
يشار إلى أن حريقا اندلع في سفينة قبالة ساحل دبي بالقرب من فندق برج العرب الفخم، في شهر جانفي، ولكنه تلاشى.
وقال شاهدان لـ "رويترز" إنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدو أنه يتصاعد من سفينة أو قارب من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.
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