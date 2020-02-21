وفاة أربعة في إيران.. "كورونا" يتمدد في دول عربية ووزيرة أوكرانية تدخل الحجر الصحي

ارتفع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط اليوم مع ارتفاع الوفيات جراء المرض في إيران إلى أربع وتسجيل لبنان أول حالة إصابة بكورونا، وقد انضمت وزيرة الصحة الأوكرانية إلى حجر صحي فرض على مواطنين تم إجلاؤهم من الصين.



وأعلنت إيران اليوم وفاة شخصين بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى أربع، وغرد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور على تويتر "تم تأكيد 13 إصابة جديدة" موضحا "للأسف توفي اثنان منهم".



وظهر الفيروس أول أمس عندما أعلن مسؤولون أنه أسفر عن وفاة مسنين في مدينة قم (150 كلم جنوبي طهران) وبهذا تكون إيران أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يسجل حالة وفاة جراء الفيروس الغامض.



ولم تتمكن السلطات الصحية من تحديد مصدر تفشي المرض، غير أن مسؤولا حكوميا أشار إلى أن أول شخصين توفيا بكورونا لم يغادرا البلاد.



إيران والجوار

وأدى تسجيل حالات وفيات وإصابات في إيران لاتخاذ الدول المجاورة لها إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى إليها، فقد منع العراق أمس دخول الإيرانيين أراضيه، ومنع مواطنيه من زيارة هذا البلد إلى حين إشعار آخر.



وعلقت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى إيران، وأوقفت موانئ الكويت نقل الأفراد من وإلى إيران، ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم السفر إلى مدينة قم.



وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة اليوم إنه تباحث هاتفيا مع نظيره الإيراني سعيد نمكي حول ملف ظهور الفيروس في إيران، وأضاف أن موظفيه بدؤوا منذ أمس بإجراء فحوصات طبية للمسافرين القادمين من إيران، واتخذت السلطات تدابير احترازية في معبر غوربولاك الحدودي مع إيران لمنع انتقال المرض.



وذكر الوزير التركي أن نظيره الإيراني أخبره بأن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا في بلاده ارتفع إلى 750، وعدد الإصابات المؤكدة ناهز 18.



لبنان والإمارات

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وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ (45 عاما). وأضاف في مؤتمر صحفي أنها كانت قادمة من مدينة قم، وأنها تخضع للحجر الطبي. وأشار الوزير إلى أن السلطات الصحية تشتبه بوجود إصابتين إضافيتين بالفيروس قدمتا أيضاً على متن طائرة إيرانية.



وأعلنت الإمارات اليوم عن إصابتين جديدتين بالمرض، ليرتفع إلى 11 مجموع الإصابات. وكانت مصر أعلنت بدورها في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالفيروس.



كما سُجلت في إسرائيل أول إصابة لدى امرأة وصلت صباح اليوم كانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها اليابان حجرا صحيا منذ مطلع الشهر الحالي.



سيلفي الوزيرة

وفي أوكرانيا، التحقت وزيرة الصحة زوريانا سكاليتسكا اليوم بعدد من مواطنيها الذين يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما عقب إجلائهم من الصين، وذلك في إشارة تضامن رمزية.



ونشرت الوزيرة سيلفي في حسابها على فيسبوك، وقالت إنها ستخضع للحجر الصحي في غرفة بمنشأة صحية ببلدة نوفي سانجاري (وسط البلاد) وإنها ستؤدي واجباتها عبر الهاتف وسكايب.



وقد أدى وصول أوكرانيين عائدين من الصين إلى نوفي سانجاري لوقوع اشتباكات بين الشرطة وبعض سكان البلدة، إذ ألقى بعضهم بإطارات مشتعلة على موكب حافلات تقل الأوكرانيين الذين جرى إجلاؤهم من الصين.



ورغم مساعي السلطات لطمأنه أهالي البلدة، قال المحتجون إنهم يتخوفون من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم ويطالبون بإبعاد القادمين من الصين.



المصدر: الجزيرة