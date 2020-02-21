ضمن اتفاق انهاء الحرب.. تعيين زعيم التمرد في جنوب السودان نائبا للرئيس

عُيّن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار مساء الجمعة نائبا أول لرئيس الجمهورية على أن يؤدي اليمين الدستورية السبت، وفق مرسوم رئاسي قرأ مباشرة عبر التلفزيون.



وكان الرئيس سالفا كير ومشار اتفقا الخميس على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت، في خطوة أرجئت مراراً وترمي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.



وسبق لمشار أن كان نائبا للرئيس لمرتين، بين 2011 و2013 ولفترة قصيرة في عام 2016.



وكان وزير الإعلام مايكل ماكوي قال في وقت سابق الجمعة لفرانس برس "اليوم، سينشر الرئيس مرسوم تعيين نوابه وحل المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي".



وأضاف أنّ "نواب الرئيس سيؤدون القسم غداً (السبت) ثم سنستكمل مسار تعيين الحكومة والولاة ال10 وثلاثة مسؤولين عن المناطق الإدارية".



وكان المتمردون رفضوا الأحد اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفدرالي القائم على عشر ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي.



إلا أن برلمان جنوب السودان أيد الخميس إدراج الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في الدستور.



والجمعة، قال المتحدث باسم مشار، ماناوا بيتر غاكوث، لفرانس برس إنّ الرجلين "سيواصلان حل المشكلة" فور تشكيل الحكومة.