كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، إن "الاعتراف المباشر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا يؤكد على الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة"، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضاف المسماري: أن "حكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير، والوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات".

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وأكد على أن الجيش الليبي لن يقوم بتوقيع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية، موضحًا أن "من واجبنا حماية ليبيا من الأطماع التركية".