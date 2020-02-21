كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الطيران الكويتي يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الطيران المدني الكويتي، مساء اليوم الجمعة، وقف رحلاته الجوية من وإلى إيران، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن السلطات الكويتية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، "وقف الرحلات البحرية من وإلى إيران، بسبب فيروس كورونا الجديد"، وجاء ذلك بعد وفاة حالتين في إيران بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

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