الأمن يوقف شخصا متقاعدا بالعرائش متهم باستدراج وهتك عرض قاصرين

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 67 سنة، متقاعد، يشتبه في تورطه في قضية استدراج وهتك عرض قاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بالعرائش كانت قد توصلت بشكاية طفل قاصر، يبلغ من العمر 12 سنة، كان ضحية تغرير واستدراج وهتك عرض من طرف المشتبه فيه داخل مرآب، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة وجود ضحية آخر لهذه الأفعال الإجرامية يبلغ من العمر 14 سنة.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.