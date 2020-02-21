النجم “ليل واين” وقصته مع ولي العهد السعودي.. منحه هدايا ثمينة وسيارة لكن الرابور الأمريكي “صدمه”- فيديو

كشف نجم الراب الأمريكي، ليل واين، واقعة حدثت معه في السعودية، خلال حلوله فيها، لإحياء حفل فني، أواخر السنة الماضية، تطلبت تدخل ولي العهد السعودي محمد بنسلمان بنفسه.

وأكد النجم الأمريكي أنه استشاط غضبا في المطار، بسبب إخضاعه للتفتيش، وبعدها حاول أمير سعودي إرضاءه بمنحه هدايا فاخرة، وثمينة، والتي تسلمها فعلا، لكنه بعد مغادرته الرياض أعلن أنه لن يعود إليها أبدا.

ولم يذكر ليل واين، هوية الأمير السعودي، مكتفيا بتسميته “صاحب السعادة”، لكن الإعلامية خديجة بنقنة، كشفت في منشور على فايسبوك أنه يقصد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وحكى النجم الأمريكي العالمي، في حوار إعلامي، مع قناة “ريفولت” أن مسؤولي الجمارك في السعودية، طلبوا منه الخضوع للتفتيش، والتصريح بالمجوهرات، التي يحملها، ما أثار غضبه بشدة، إذ عاد إلى طائرته رافضا الدخول إلى الرياض.

وأضاف ليل واين أن مساعده لحق به، وأخبره أن أميرا سعوديا أمر بالسماح له بالدخول إلى الرياض من دون أي تفتيش، إذ عاد بعدها إلى صالة المطار، ومر من أمام موظفي الجمارك، الذين وصف وضعهم، آنذاك، كأنهم أصنام.

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وأفصح النجم الأمريكي، ليل واين، عما حدث بعد دخوله إلى الرياض، وقال إن الأمير زاره في غرفته في الفندق، وقدم له هدية، تفوق قيمتها المجوهرات، التي كان يحملها، والتي تساوي 25 ألف دولار، وكانت الهدية ساعة فاخرة.

وأضاف ليل وين أن الأمير قبل أن يغادر غرفته سأله: “لمبرغيني أم فيراري؟”، فظن النجم الأمريكي أنه مجرد سؤال، إلا أن الأمير أخبره أنه سيهديه سيارة ستصله إلى منزله في غضون 3 أيام، وهو ما حدث بالفعل.

وكان ليل واين قد نشر تغريدة، يوما بعد الحفل، الذي أقامه في الرياض، وقال فيها إنه لن يعود إليها أبدا، ما شكل صدمة للأمير السعودي، الذي اعتقد أن المال، والهدايا الثمينة يمكن أن يغريا الجميع!

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