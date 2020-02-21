إحالة إسباني على النيابة العامة بطنجة صدر في حقه أمر دولي بإلقاء القبض

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، مواطنا إسبانيا يبلغ من العمر 37 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الاسبانية لتورطه في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت عملية للمراقبة الأمنية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، المقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية وبحوزته جواز سفر أجنبي في اسم الغير.
وأظهرت عملية تنقيط المواطن الإسباني، بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، بناء على طلب من السلطات القضائية الاسبانية، للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا.
وتم عرض المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، في انتظار البت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الاسبانية، في وقت تم فيه إشعار مكتب انتربول مدريد بهذه القضية، التي تأتي تتويجًا للتعاون الثنائي المشترك بين المغرب واسبانيا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
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