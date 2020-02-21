بلجيكا تمدد قرار انتشار الجيش بالشوارع لمكافحة الإرهاب

وافقت الحكومة البلجيكية، الجمعة، على قرار تمديد انتشار الجنود في الشوارع، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

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ووفقاً لموقع "بلجيكا 24" فإن مجلس الوزراء وافق على الاحتفاظ بالجنود في الشوارع البلجيكية حتى الثاني من أبريل/نيسان، كجزء من عملية حراس اليقظة لمكافحة الإرهاب.

وأعلن وزير الدفاع فيليب جوفين أن عدد الجنود لا يزال ثابتاً عند 550، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الاحتياطية المحتمل نشرها على الفور.

وانتشار الجيش البلجيكي بالشوارع يأتي في إطار عملية أطلق عليها "Vigilant Guardian" لدعم الشرطة الفيدرالية منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك بعد هجمات 22 مارس/آذار 2016، بمطار زافينتيم ومحطة مترو مايلبيك.