فساد الخليفي يورط قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت النيابة السويسرية اتهامات بالفساد للقطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس مجموعة بي إن سبورت "الجزيرة الرياضية سابقا" تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كروية.

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قال مكتب المدعي العام في سويسرا، أمس الخميس، إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإلى ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية القطرية في قضايا تتعلق بالفساد ومنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

وكانت النيابة السويسرية قد أطلقت تحقيقها في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017 وتشمل الإجراءات القضائية تحقيقا يجري ضد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه، وترتبط ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم وبطولات عالمية للقناة القطرية.